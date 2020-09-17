Устроивших геноцид детей в Ейске заподозрили в других зверствах на Кубани

Нацисты из зондеркоманды СС-10 "а", которые провели карательную акцию в Ейске в годы Великой Отечественной войны, жестоко убив более 200 детей, могут быть причастны и к другим актам геноцида на территории современного Краснодарского края. В частности, по мнению историков, именно они также убили несколько десятков детей в станице Варениковской.

— Существуют архивные документы, указывающие на причастность членов зондеркоманды СС-10 "а" к расправе над несколькими десятками детей в станице Варениковской: нацисты устраивали облавы в этом районе, взрослое население расстреливали, детей перевозили в станицу Гостагаевскую для того, чтобы осуществить у них забор крови для переливания раненым немецким офицерам, — сообщил руководитель Государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров.

Кроме того, по архивным свидетельствам, в этой же станице гитлеровцы расстреляли более 600 местных жителей и около 200 пленных солдат Красной армии. Причём делалось это для того, чтобы заглушить крики о помощи во время массовых изнасилований.

Историк уточнил, что зондеркоманда СС-10 "а" могла также принимать участие и в расстреле мирных жителей на Михизеевой Поляне в Мостовском районе Кубани. В годы войны там было убито 207 жителей местной станицы и 29 эвакуированных ленинградцев. Сам же населённый пункт был полностью сожжён.