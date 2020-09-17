Устроивших геноцид детей в Ейске заподозрили в других зверствах на Кубани

Нацисты из зондеркоманды СС-10 "а", которые провели карательную акцию в Ейске в годы Великой Отечественной войны, жестоко убив более 200 детей, могут быть причастны и к другим актам геноцида на территории современного Краснодарского края. В частности, по мнению историков, именно они также убили несколько десятков детей в станице Варениковской.
— Существуют архивные документы, указывающие на причастность членов зондеркоманды СС-10 "а" к расправе над несколькими десятками детей в станице Варениковской: нацисты устраивали облавы в этом районе, взрослое население расстреливали, детей перевозили в станицу Гостагаевскую для того, чтобы осуществить у них забор крови для переливания раненым немецким офицерам, — сообщил руководитель Государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров.
Кроме того, по архивным свидетельствам, в этой же станице гитлеровцы расстреляли более 600 местных жителей и около 200 пленных солдат Красной армии. Причём делалось это для того, чтобы заглушить крики о помощи во время массовых изнасилований.
Историк уточнил, что зондеркоманда СС-10 "а" могла также принимать участие и в расстреле мирных жителей на Михизеевой Поляне в Мостовском районе Кубани. В годы войны там было убито 207 жителей местной станицы и 29 эвакуированных ленинградцев. Сам же населённый пункт был полностью сожжён.
Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" после рассекречивания документов о массовой казни нацистами сотен воспитанников детского дома в Ейске. После этого российские следователи запросили у властей Канады материалы по уголовным делам в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству. Он был переводчиком при зондеркоманде СС. Канада решила депортировать экс-гитлеровца, однако процесс экстрадиции так и не начался из-за пандемии коронавируса. Сам подозреваемый попросил не депортировать его в Россию.