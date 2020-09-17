Составлен рейтинг 200 крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes представил свой ежегодный рейтинг крупнейших частных компаний России. В нём 200 строчек.

— Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней, в ней три нефтяные компании (на первом месте "ЛУКойл", на втором — "Сургутнефтегаз" и на пятом — "Татнефть") и две торговые (X5 Retail Group и "Магнит", третье и четвертое место соответственно), — пишет Forbes.

В десятку вошли также "Новатэк", "Норникель", "Евраз", "Мегаполис", НЛМК.

Самое большое представительство в рейтинге у торговли — 51 компания. На них приходится в общей выручке 10,6 трлн рублей. Торговые компании выросли на 14,4 процента, и только пять из них показали отрицательную динамику.

Среди отстающих отраслей — чёрная металлургия, которая упала на 2,5%, угледобывающие компании с падением на 9,5%. В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12.