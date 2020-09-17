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"Самое долгожданное путешествие". Молодая жена Петросяна впервые показала фото их сына

Брухунова заявила, что благодарна пандемии коронавируса, ведь смогла спокойно провести время дома, знакомясь с "новым человеком".

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Фото © Instagram / bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна сообщила, что минувшей весной отправилась в самое долгожданное путешествие, подразумевая своё материнство. Об этом Татьяна Брухунова написала на своей странице в Instagram, разместив фото ног младенца.

– Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама! – написала жена Петросяна.

Она также поблагодарила всех тех, кто знал или догадывался о её положении, но не подавал вида. Как отметила молодая мать, для неё это было не самое простое, но бесконечно счастливое время.

– Я благодарна всем, кто, заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты "молочного" плана, не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал, – добавила Брухунова.

Никакого суррогатного материнства. Молодая жена Петросяна разоткровенничалась с подписчиками про сына

Татьяна Брухунова заявила, что "после двух лет травли научилась скрывать всё и даже больше".

Напомним, Петросян развёлся с Еленой Степаненко после более чем 30 лет брака. Юмористы официально расторгли брак в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов до сих пор продолжается в суде. Позднее стало известно, что артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В СМИ также появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы, однако сначала супруга, а затем и сам юморист резко отреагировали на слухи о рождении ребёнка.

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