"Самое долгожданное путешествие". Молодая жена Петросяна впервые показала фото их сына

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна сообщила, что минувшей весной отправилась в самое долгожданное путешествие, подразумевая своё материнство. Об этом Татьяна Брухунова написала на своей странице в Instagram, разместив фото ног младенца.

– Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама! – написала жена Петросяна.

Она также поблагодарила всех тех, кто знал или догадывался о её положении, но не подавал вида. Как отметила молодая мать, для неё это было не самое простое, но бесконечно счастливое время.

– Я благодарна всем, кто, заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты "молочного" плана, не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал, – добавила Брухунова.