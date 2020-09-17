"Яндекс.Деньги" переименовали

Сервис "Яндекс.Деньги" проведёт ребрендинг и в течение нескольких месяцев полностью перейдёт на новое название — "ЮMoney". В пресс-релизе компании говорится, что в основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква "Ю".

— "Яндекс.Деньги" меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться "ЮMoney". Платёжное решение для бизнеса "Яндекс.Касса" изменит название на "ЮKassa", — сообщила пресс-служба компании.

Полный переход на новый бренд произойдёт после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно. В компании заявили, что новый бренд отражает её ценности как лидера рынка электронных денег в России.