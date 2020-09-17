Били и топили. Составлен рейтинг самых живучих и удобных смартфонов

Эксперты "Роскачества" решили выяснить, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью в России и по каким параметрам их выбирают. На первых позициях оказались аппараты таких гигантов, как Samsung и Apple.

В тройке лидеров — Samsung Galaxy S10, iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Согласно выводам экспертов, они практически сопоставимы по удобству, качеству снимков и другим параметрам.

— Смартфоны разных брендов прошли одни и те же испытания в одинаковых лабораторных условиях по 231 параметру, они могут объективно сравниваться между собой, — отмечается на сайте "Роскачества".

Эксперты скрупулёзно оценивали всё: камеру, звук, аккумулятор, цвета дисплея, качество связи. Несчастные гаджеты роняли, топили или просто заливали водой, имитируя дождь.

— Нередко рейтинги смартфонов различаются всего на долю сотых. Однако один из них может находиться в топе, а другой — отставать от топовых моделей позиций на 30. Поэтому рекомендуем не сбрасывать со счетов модели, которые находятся вне десятки лучших, — рекомендовали эксперты.