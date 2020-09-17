"Немного надломлена". Тутберидзе рассказала о психологическом состоянии фигуристки Медведевой

Двукратной чемпионке мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой предстоит набрать физическую форму к будущим соревнованиям, но также необходимо подготовиться и психологически. Об этом в интервью Первому каналу рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе, под руководство которой накануне вернулась фигуристка.
— Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена. Поэтому, честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она смогла показывать своё катание. И чтобы она себя чувствовала комфортнее, — заявила именитый тренер.
В то же время Этери Тутберидзе подчеркнула, что 11 лет, которые Медведева провела в её группе, не прошли бесследно и спортсменка полна решимости показать лучший результат. Примером этого служит контрольный прокат на минувшей неделе, когда спортсменка была не в лучшей своей форме, но не снялась, не испугалась, проявив тем самым уважение и к федерации фигурного катания, и к болельщикам.
"Без громких обещаний". Тутберидзе и Медведева прокомментировали своё воссоединениеЭтери Тутберидзе опубликовала в "Инстаграме" фотографию с Евгенией в "Хрустальном".
Напомним, что Медведева с 2007 по 2018 год занималась у Тутберидзе. После проигрыша Алине Загитовой на Олимпийских играх в Корее она решила сменить тренера и уехала в Канаду к Брайану Орсеру. Однако 15 сентября фигуристка внезапно объявила, что возвращается к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.