"Немного надломлена". Тутберидзе рассказала о психологическом состоянии фигуристки Медведевой

Двукратной чемпионке мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой предстоит набрать физическую форму к будущим соревнованиям, но также необходимо подготовиться и психологически. Об этом в интервью Первому каналу рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе, под руководство которой накануне вернулась фигуристка.

— Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена. Поэтому, честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она смогла показывать своё катание. И чтобы она себя чувствовала комфортнее, — заявила именитый тренер.

В то же время Этери Тутберидзе подчеркнула, что 11 лет, которые Медведева провела в её группе, не прошли бесследно и спортсменка полна решимости показать лучший результат. Примером этого служит контрольный прокат на минувшей неделе, когда спортсменка была не в лучшей своей форме, но не снялась, не испугалась, проявив тем самым уважение и к федерации фигурного катания, и к болельщикам.