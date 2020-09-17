Сахалин с одной стороны, Чечня — с другой. Составлен рейтинг самых "пьющих" и "трезвых" регионов России

Сахалинская область названа абсолютным лидером по объёму употреблённого алкоголя за 2019 год. Примерно на каждого жителя региона приходилось 11,16 литра этанола. В пятёрку лидеров по потреблению спиртного среди регионов России также вошли Республика Коми (10,83 литра), Магаданская область (10,66 литра), Удмуртия (9,91 литра) и Карелия (9,74 литра).

А вот самыми "трезвыми" субъектами РФ названы республики Северного Кавказа. Меньше всего алкоголя потребляют в Чечне (0,08 литра), Ингушетии (0,14 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).

Такие данные приводит NEWS.ru со ссылкой на результаты исследования Росалкогольрегулирования. При этом, как объяснил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, в последние годы отмечается снижение потребления алкоголя в среднем по России. В прошлые годы показатели потребления составляли 17–18 литров, тогда как в 2019 году среднее значение снизилось до шести литров. По словам депутата, и это число велико, необходимо добиваться снижения уровня пьянства.

— Реализовывать социальную рекламу, широкую информированность граждан. Мы должны формировать неприятие. И второе — это борьба с бедностью, повышение качества жизни людей, развитие инфраструктуры, социальной инфраструктуры, — заявил порталу депутат.