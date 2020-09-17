Леонид Агутин, IOWA, Илья Лагутенко и другие звёзды выпустят песни в честь великого поэта

Независимая творческая лаборатория готовит подарок к 130-летию великого поэта Осипа Мандельштама — трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда" по названию одноимённого стихотворения 1931 года.
Ровно в день рождения поэта — 14 января 2021 года — альбом выйдет на всех цифровых платформах. В него войдёт больше 20 оригинальных композиций, написанных участниками на выбранные ими стихотворения Мандельштама. Автор идеи и главный продюсер — кинорежиссёр Рома Либеров.
— Я люблю Мандельштама, а глагол "любить" отвечает на вопрос "что делать?". Мне хочется, чтобы поэт продолжал с нами говорить. Проводниками его удивительной речи выступят артисты, которые помогут прозвучать тому или другому стихотворению: их сердце забьётся в стихотворном ритме, они усилят заложенную в строчках музыку, сохранят чужую речь, сделав её своей, — подчёркивает Рома Либеров.
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В трибьюте примут участие Леонид Агутин, Shortparis, Илья Лагутенко, IOWA, Алина Орлова, MGZAVREBI, "Сансара", Noize MC, Александр Маноцков, "Порнофильмы", Билли Новик и Петербургский джазовый актив, Zoloto и многие другие. Кроме музыкального альбома на каждую песню будет снят отдельный клип, который объединит слова, музыку, артистов и поэтические образы в сегодняшнем дне. Этот целиком самостоятельный некоммерческий проект стал возможен благодаря поддержке диджитал-агентства Mosaic.
В финале работы вместе с выходом альбома организаторы планируют провести масштабный сборный концерт.
Сделано в России
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