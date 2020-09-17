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Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

Лидером рейтинга по-прежнему является Бельгия.

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Фото © Twitter / TeamRussia

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Первое место также принадлежит Бельгии (1773 очка), вторую строчку занимает Франция (1744), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1712).

Российская сборная благодаря победам над Сербией и Венгрией поднялась с 38-го на 32-е место, что стало лучшим подъёмом в рейтинге среди всех команд мира. У команды Станислава Черчесова 1485 очков в активе.

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Рейтинг ФИФА

1. Бельгия — 1773 (очка)

2. Франция — 1744

3. Бразилия — 1712

4. Англия — 1664

5. Португалия — 1653

...

32. Россия — 1485

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