Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Первое место также принадлежит Бельгии (1773 очка), вторую строчку занимает Франция (1744), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1712).
🚨 New #FIFARanking 🚨— FIFA.com (@FIFAcom) September 17, 2020
🇧🇪 @BelRedDevils stay top 🔝
🇵🇹 @selecaoportugal into the top 5 🖐️
🇷🇺 @TeamRussia the biggest climbers 📈
Российская сборная благодаря победам над Сербией и Венгрией поднялась с 38-го на 32-е место, что стало лучшим подъёмом в рейтинге среди всех команд мира. У команды Станислава Черчесова 1485 очков в активе.
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Рейтинг ФИФА
1. Бельгия — 1773 (очка)
2. Франция — 1744
3. Бразилия — 1712
4. Англия — 1664
5. Португалия — 1653
...
32. Россия — 1485
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