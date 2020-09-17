Любимая машина Бонда — снова в "Формуле-1". Aston Martin вернулся в гонку

Aston Martin — одна из самых престижных марок спортивных автомобилей мира более чем со столетней историей. Сам Джеймс Бонд выбирал её для зрелищных погонь в 12 фильмах. А теперь Aston Martin доедет ещё и до "Формулы-1" — впервые за 60 с лишним лет.

Первая попытка — полный крах

В 50-е годы XX века в Aston Martin занимались по большей части выпуском спорткаров, а также успешно участвовали в марафонских гонках. Окрылённые успехами в Ле-Мане боссы решили замахнуться на "королеву автоспорта" и начали строить болид для "Формулы-1". Тестировал машину Стирлинг Мосс — один из лучших пилотов того времени. Британец видел в новой команде большой потенциал, но, кажется, ненароком передал ей своё хроническое невезение. Мосс на протяжении семи сезонов подряд занимал вторые и третьи места в общем зачёте, но так и не выиграл чемпионат мира. Впрочем, у Aston Martin всё оказалось ещё хуже.

Гоночный болид Aston Martin 1959 года. Фото © wikipedia.org

В мае 1959 года болид Aston Martin наконец-то дебютировал в "Формуле-1" и гонщик Рой Сальвадори даже уверенно занял второе место, уступив лишь будущему чемпиону. Британцы воодушевились и начали предвкушать будущие успехи, однако на их пути встал неумолимый технический прогресс. Пока в Aston Martin на протяжении нескольких лет усиленно копировали наработки ведущих команд того времени, эти самые ведущие команды взяли и всё переиграли, установив на новых болидах мотор позади пилота. Эта революционная фишка в итоге стала ключевой: машина стала легче не только в весе, но и в управляемости. А парни из Aston Martin остались не у дел: всё пришлось переделывать, но времени было слишком мало. И обиднее всего то, что та самая гонка, где они заняли второе место, проходила вне зачёта чемпионата мира!

В итоге команда промучилась два сезона, но так и не смогла заработать ни одного очка в официальных гонках, а лучшим результатом для Aston Martin осталось шестое место. Не помог даже легендарный американский гонщик и конструктор Кэрролл Шелби, который в том же 1959 году выиграл одну из самых престижных гонок мира — "24 часа Ле-Мана". Его впереди ждал революционный успех с Ford — Шелби в недавнем голливудском фильме "Ford против Ferrari" сыграл Мэтт Деймон.

Деймон в роли Шелби (слева). Кадр из фильма "Ford против Ferrari" © kinopoisk.ru

Второй заход спустя 60 лет

Концепт будущего болида Aston Martin. Фото © Twitter / seanbulldesign

А вот что ждёт Aston Martin во время второго пришествия в большие гонки — вопрос серьёзный. Но и планы у новых владельцев — тоже далеко идущие. Канадский мультимиллиардер Лоуренс Стролл выкупил акции британской компании, чтобы вернуть её былое величие. В своё время он спас от банкротства модные бренды Tommy Hilfiger и Michael Kors и теперь намерен проделать тот же трюк с Aston Martin. При этом Стролл — преданный фанат автоспорта и в прогрессе команды заинтересован напрямую, ведь в ней (Aston Martin возродится на базе команды Racing Point) выступает его 21-летний сын Лэнс. Юного канадца всегда воспринимали исключительно как рента-драйвера, развлечения которого оплачивает богатый отец, но в этом сезоне результаты Стролла-младшего заметно улучшились: он даже сумел попасть на подиум Гран-при Италии, а в Венгрии и Испании останавливался в шаге от заветной тройки призёров.

Лэнс и Лоуренс Строллы. Фото © essentiallysports.com

Партнёром Лэнса в 2021 году станет опытнейший гонщик Себастьян Феттель — четырёхкратный чемпион мира. Стролл-старший потратил больше 40 миллионов долларов, чтобы организовать переход немца из стана Ferrari. Этим манёвром удалось убить несколько зайцев: привлечь внимание к новой команде и заполучить одного из лучших пилотов современности, который поможет и в развитии болида, и в прогрессе молодого напарника.

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель переходит из Ferrari в Aston Martin. Фото © Elmar Kremser / SVEN SIMON