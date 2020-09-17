Блудная дочь дома. Медведева приползла к Тутберидзе с мечтами о золоте Олимпиады

Вы когда-нибудь ссорились с детьми? Или с родителями? Такое бывает, особенно в подростковом возрасте. Одни считают, что их никто не понимает, другие искренне удивляются, что их добрые намерения остаются незамеченными. Обычно всё это завершается хлопаньем дверьми и играми в молчанку, кто-то даже из дома убегает. Но в конечном итоге все мирятся, ведь понимают одну простую вещь: никто не любит тебя сильнее, чем твоя семья.
Кто-то увидит в этой пространной зарисовке пародию на пафосные цитаты Доминика Торетто о важности семьи, но фанаты фигурного катания сразу поймут, о ком здесь идёт речь. В этом спорте, конечно, бывали примеры, когда отец тренировал сына, но такая химия, как между Евгенией Медведевой и Этери Тутберидзе, встречается очень редко. Они провели вместе больше 11 лет и действительно воспринимались как мать и дочь. Оттого тот постолимпийский разрыв стал настолько болезненным.
Судный день Медведевой. Самый жёсткий раскол в истории фигурного катанияДень, когда самый красивый спорт стал ещё более жестоким.
Проиграв Олимпиаду, Медведева действительно пережила Судный день, после которого вся её спортивная жизнь пошла совсем не так, как она изначально планировала. В яростной попытке изменить хоть что-то она решилась не только покинуть родной каток, а вовсе сжечь все мосты и уехать в Канаду. Вот уж воистину ни любви, ни тоски, ни жалости, ни прощального букета.
За два с половиной года Тутберидзе успела воспитать и уже даже потерять новое поколение фигуристок, а Медведева с трудом пытается удержаться на плаву. Отъезд к Брайану Орсеру показал ей свободу и иной подход к тренировкам, где тебя только хвалят, а не ругают, но не дал главного — результата. За это время Женя выиграла лишь два второсортных турнира (да простит нас Кубок России), а у экспертов даже вошло в привычку говорить про серебро и бронзу "с золотым отливом", ведь любое попадание недавней чемпионки в призовую тройку уже считалось большим успехом.
Медведева не разучилась кататься, просто мир изменился. Сама она стала старше, травмы никуда не исчезли, а только прибавились, к тому же появилось множество спортсменок с технически более сложным контентом. Женя не растеряла главное: свою огненную харизму и несгибаемый характер, но поняла, что только на этом добраться до второго олимпийского захода будет сложно.
То, что она верит в возможность выступать на ещё одной Олимпиаде, практически очевидно. А зачем ещё продолжать карьеру, когда вокруг все младше и уже круче? Пример Алины Загитовой показывает, что незачем, если у тебя за плечами есть уже все титулы фигурного катания. Медведевой не хватает главного — золота Олимпиады, и она хочет добыть его любой ценой. Даже если для этого придётся признать собственные ошибки и откатиться на два с половиной года назад.
Загитова всех обманула. Махнула рукой на возвращение в спорт и выбрала шоу-бизнесФедерация фигурного катания объявила состав участников Кубка России, среди которых нет Алины Загитовой. Это значит, что олимпийская чемпионка не сможет поехать ни на чемпионат России, ни на другие другие турниры — то есть снова пропускает сезон. Её активные тренировки были лишь иллюзией возвращения, на самом деле она выбрала шоу-бизнес.
Коронавирус оставил Медведеву в России без тренера, ведь Брайан Орсер застрял в Канаде из-за пандемии. Елена Буянова и Татьяна Тарасова пытались помочь, но результат их работы был виден на контрольных прокатах: при всей привлекательности новых программ Женя откровенно недотягивала физически. Исправить это можно было лишь в одном месте — там, где из неё сделали чемпионку.
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Решиться на такой шаг — это не наивный детский порыв, а по-настоящему взрослый поступок, ведь уйти всегда легче, чем вернуться. Медведева не словом, а делом показала, что она действительно повзрослела, а Тутберидзе приняла её как родную дочь — с улыбкой на лице. И возвращение вышло совершенно не похожим на то, что творилось, когда Медведева уезжала. Всё взвешенно, спокойно и без лишнего шума. А ключевое слово в риторике обеих — работа. Это о многом говорит.
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Весь этот канадский трип, конечно, был не зря. Медведева увидела другой мир, Тутберидзе поработала с другими спортсменками. В конце концов, иногда нужно с чем-то расстаться, чтобы начать ценить это ещё больше. Похоже, именно это и произошло. "Достойное решение двух женщин", — ёмко описала ситуацию Татьяна Тарасова. Хочется добавить: великих женщин. В своё время этот тандем буквально взорвал фигурное катание. Хватит ли у Медведевой и Тутберидзе сил на ещё одну бомбу?