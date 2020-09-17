Блудная дочь дома. Медведева приползла к Тутберидзе с мечтами о золоте Олимпиады

Вы когда-нибудь ссорились с детьми? Или с родителями? Такое бывает, особенно в подростковом возрасте. Одни считают, что их никто не понимает, другие искренне удивляются, что их добрые намерения остаются незамеченными. Обычно всё это завершается хлопаньем дверьми и играми в молчанку, кто-то даже из дома убегает. Но в конечном итоге все мирятся, ведь понимают одну простую вещь: никто не любит тебя сильнее, чем твоя семья.

Кто-то увидит в этой пространной зарисовке пародию на пафосные цитаты Доминика Торетто о важности семьи, но фанаты фигурного катания сразу поймут, о ком здесь идёт речь. В этом спорте, конечно, бывали примеры, когда отец тренировал сына, но такая химия, как между Евгенией Медведевой и Этери Тутберидзе, встречается очень редко. Они провели вместе больше 11 лет и действительно воспринимались как мать и дочь. Оттого тот постолимпийский разрыв стал настолько болезненным.

Проиграв Олимпиаду, Медведева действительно пережила Судный день, после которого вся её спортивная жизнь пошла совсем не так, как она изначально планировала. В яростной попытке изменить хоть что-то она решилась не только покинуть родной каток, а вовсе сжечь все мосты и уехать в Канаду. Вот уж воистину ни любви, ни тоски, ни жалости, ни прощального букета.

За два с половиной года Тутберидзе успела воспитать и уже даже потерять новое поколение фигуристок, а Медведева с трудом пытается удержаться на плаву. Отъезд к Брайану Орсеру показал ей свободу и иной подход к тренировкам, где тебя только хвалят, а не ругают, но не дал главного — результата. За это время Женя выиграла лишь два второсортных турнира (да простит нас Кубок России), а у экспертов даже вошло в привычку говорить про серебро и бронзу "с золотым отливом", ведь любое попадание недавней чемпионки в призовую тройку уже считалось большим успехом.

Медведева не разучилась кататься, просто мир изменился. Сама она стала старше, травмы никуда не исчезли, а только прибавились, к тому же появилось множество спортсменок с технически более сложным контентом. Женя не растеряла главное: свою огненную харизму и несгибаемый характер, но поняла, что только на этом добраться до второго олимпийского захода будет сложно.

То, что она верит в возможность выступать на ещё одной Олимпиаде, практически очевидно. А зачем ещё продолжать карьеру, когда вокруг все младше и уже круче? Пример Алины Загитовой показывает, что незачем, если у тебя за плечами есть уже все титулы фигурного катания. Медведевой не хватает главного — золота Олимпиады, и она хочет добыть его любой ценой. Даже если для этого придётся признать собственные ошибки и откатиться на два с половиной года назад.

Коронавирус оставил Медведеву в России без тренера, ведь Брайан Орсер застрял в Канаде из-за пандемии. Елена Буянова и Татьяна Тарасова пытались помочь, но результат их работы был виден на контрольных прокатах: при всей привлекательности новых программ Женя откровенно недотягивала физически. Исправить это можно было лишь в одном месте — там, где из неё сделали чемпионку.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Решиться на такой шаг — это не наивный детский порыв, а по-настоящему взрослый поступок, ведь уйти всегда легче, чем вернуться. Медведева не словом, а делом показала, что она действительно повзрослела, а Тутберидзе приняла её как родную дочь — с улыбкой на лице. И возвращение вышло совершенно не похожим на то, что творилось, когда Медведева уезжала. Всё взвешенно, спокойно и без лишнего шума. А ключевое слово в риторике обеих — работа. Это о многом говорит.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников