Экс-менеджер Бориса Моисеева резко ответил на заявления о "прикованном к постели" певце

Бывший PR-менеджер Бориса Моисеева Кирилл Сурметов опроверг информацию об ухудшении здоровья певца. По его словам, сообщения о том, что 66-летний артист прикован к постели, не соответствуют действительности.

— С ним всё в порядке. Всё стабильно, всё хорошо. Я его видел два дня назад. Он в абсолютном порядке. Это какой-то фейк. Фейк кто-то запустил, неприятную новость, — заявил Сурметов в эфире радиостанции "Говорит Москва".