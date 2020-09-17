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Экс-менеджер Бориса Моисеева резко ответил на заявления о "прикованном к постели" певце

Сурметов в последний раз виделся с исполнителем хита "Голубая луна" два дня назад.

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Фото © Facebook / Борис Моисеев

Бывший PR-менеджер Бориса Моисеева Кирилл Сурметов опроверг информацию об ухудшении здоровья певца. По его словам, сообщения о том, что 66-летний артист прикован к постели, не соответствуют действительности.

С ним всё в порядке. Всё стабильно, всё хорошо. Я его видел два дня назад. Он в абсолютном порядке. Это какой-то фейк. Фейк кто-то запустил, неприятную новость, — заявил Сурметов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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При этом помочь 66-летнему артисту некому, а пенсия у него небольшая.

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