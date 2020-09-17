Экс-менеджер Бориса Моисеева резко ответил на заявления о "прикованном к постели" певце

Бывший PR-менеджер Бориса Моисеева Кирилл Сурметов опроверг информацию об ухудшении здоровья певца. По его словам, сообщения о том, что 66-летний артист прикован к постели, не соответствуют действительности.
— С ним всё в порядке. Всё стабильно, всё хорошо. Я его видел два дня назад. Он в абсолютном порядке. Это какой-то фейк. Фейк кто-то запустил, неприятную новость, — заявил Сурметов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Без денег и прикован к постели. Адвокат рассказала о тяжелейшем состоянии Бориса МоисееваПри этом помочь 66-летнему артисту некому, а пенсия у него небольшая.
Ранее стало известно о госпитализации в Санкт-Петербурге российской эстрадной фолк-певицы Ларисы Лусты. Отмечалось, что артистка упала с лошади и получила травму головы.