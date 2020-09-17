"Барыс" из-за коронавируса ушёл на карантин

Казахстанский клуб "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пропустит шесть ближайших матчей регулярного чемпионата в связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленными у двенадцати членов команды, сообщает пресс-служба КХЛ.

Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Барыса", которые должны были состояться 18 сентября с рижским "Динамо", 20 сентября — с "Северсталью", 22 сентября — с "Металлургом", 27 сентября — с "Куньлунем", 29 сентября — с "Витязем" и 1 октября — с "Сочи", отменены и будут перенесены на более поздний срок.

В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленными у двенадцати членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин.

О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно. Каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами, как указано в заявлении.