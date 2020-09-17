Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Совет ЕС призвали ввести санкции против Белоруссии и ряда россиян

Парламентарии требуют наказать "виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях".

24
Post cover

Фото © Pixabay

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием ввести жёсткие санкции против Белоруссии и включить в чёрный список граждан РФ, которые "поддерживают режим Александра Лукашенко". В ЕП подчеркнули, что не признают результатов прошедших в республике выборов.

Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; <...> изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко, — говорится в документе.

Евродепутаты также попросили Совет Евросоюза заморозить любые переводы средств Белоруссии и прекратить выдачу Минску кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и необязательны для выполнения даже институтами Евросоюза.

Оппозиция в Белоруссии начала составлять чёрный список чиновников и силовиков

Его оппоненты Лукашенко решили обнародовать и передать нескольким странам, в том числе России.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.

Выбор редакции

Loading...