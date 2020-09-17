Совет ЕС призвали ввести санкции против Белоруссии и ряда россиян

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием ввести жёсткие санкции против Белоруссии и включить в чёрный список граждан РФ, которые "поддерживают режим Александра Лукашенко". В ЕП подчеркнули, что не признают результатов прошедших в республике выборов.

— Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; <...> изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко, — говорится в документе.

Евродепутаты также попросили Совет Евросоюза заморозить любые переводы средств Белоруссии и прекратить выдачу Минску кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и необязательны для выполнения даже институтами Евросоюза.