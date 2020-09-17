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На одежде убийцы двух уральских девушек нашли кровь его жертв

При этом Александров может избежать тюремного заключения.

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Алексей Александров. Фото © Соцсети

В ходе рассмотрения дела Алексея Александрова, которого подозревают в жестоком убийстве двух девушек на горнолыжном комплексе "Уктус" в Екатеринбурге, всплыли новые подробности, сообщает Ura.ru.

На его куртке нашли следы крови одной из убитых — 29-летней Ксении Солтановой. И даже несмотря на это, его защита настаивает на замене тюремного срока на лечение в стационаре.

Я заявил ходатайство о проведении повторного (медицинского) исследования. Потому что, на мой взгляд, когнитивное расстройство у него всё-таки присутствует, — сказал адвокат Даниил Задорин.

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Женщины не сдерживались в выражениях в адрес преступника.

По его словам, подзащитный не в состоянии ответить ни на один вопрос. Задорин считает, что диагноз о смешанном расстройстве психики не исключает, что у Александрова может быть шизоидный тип личности.

Напомним, в августе 2018 года произошло двойное убийство — 29-летней Ксении и 28-летней Натальи, которые проводили время на природе поздно вечером. К девушкам подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал с ними около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял их в упор. Произошедшее попало на камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.

Александрова удалось задержать спустя год. Соседка убийцы рассказала Лайфу о нём. Сам преступник заявил, что у него не было никакого мотива и он просто решил убить девушек, когда их увидел.

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