Срочно смените курс. В России предложили наносить предупредительные авиаудары по нарушителям границ

Министерство обороны предложило разрешить наносить предупредительные авиаудары по нарушителям границ, соответствующая поправка к закону "О государственной границе РФ" опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
— Абзац третий статьи 35 после слов "предупредительные выстрелы" дополнить словами "(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна — нарушителя государственной границы", — говорится в тексте документа.
Отрабатывали удары по России. Главком ВКС назвал цели бомбардировщиков США у границ РФПо словам Сергея Суровикина, такие действия иначе как враждебными и провокационными нельзя охарактеризовать.
Согласно закону о государственной границе погранвойска и ФСБ имеют право открыть огонь по нарушителям, предварительно предупредив их о намерении применить силу.
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Напомним об инциденте, произошедшем 25 ноября 2018 года. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.