Срочно смените курс. В России предложили наносить предупредительные авиаудары по нарушителям границ

Министерство обороны предложило разрешить наносить предупредительные авиаудары по нарушителям границ, соответствующая поправка к закону "О государственной границе РФ" опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

— Абзац третий статьи 35 после слов "предупредительные выстрелы" дополнить словами "(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна — нарушителя государственной границы", — говорится в тексте документа.

Согласно закону о государственной границе погранвойска и ФСБ имеют право открыть огонь по нарушителям, предварительно предупредив их о намерении применить силу.