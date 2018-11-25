ФСБ показала видео погони за украинскими кораблями-нарушителями

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ФСБ показала видео погони за украинскими кораблями-нарушителями

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Фото: © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

На опубликованных кадрах видно, как военные суда совершают опасные манёвры вопреки требованиям российских пограничников.

ФСБ обнародовала видео погони за тремя судами ВМС Украины, которые утром 25 ноября пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива.

На опубликованных кадрах видно, как два катера береговой охраны и рейдовый буксир Украины совершают опасные манёвры и не подчиняются законным требованиям российских пограничников.

После вторжения украинских военных кораблей в водное пространство России по тревоге были подняты штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация, Керченский пролив был закрыт. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина направила в район провокации два бронекатера.

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