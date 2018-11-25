ФСБ: Украина направила в район провокации у Крыма два бронекатера

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона принимает все необходимые меры для пресечения провокации.

Украина направила в район провокации у Крыма два бронекатера. Об этом сообщили в ФСБ России, отметив, что суда ВМС Украины следуют в направлении Керченского пролива на предельной скорости.

— Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза", — уточнили в ведомстве, добавив, что погранслужба ФСБ принимает все необходимые меры для пресечения провокации.

Напомним, сегодня около семи часов утра три украинских военных корабля пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. В то же время ВМС Украины пожаловались на якобы "агрессивные действия" против кораблей-нарушителей. Как писал Лайф, действия украинской стороны были расценены как провокация. Ранее также сообщалось, что Керченский пролив был закрыт.