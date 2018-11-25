Керченский пролив закрыт для гражданских судов после провокации ВМС Украины

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Керченский пролив закрыт для гражданских судов после провокации ВМС Украины

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Отмечается, что соответствующее решение было принято из соображений безопасности.

Керченский пролив, который соединяет Чёрное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов после провокации ВМС Украины. Об этом сообщил глава предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

— Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт, — приводит его слова РИА "Новости".

<p>Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым</p>

Напомним, три украинских военных корабля пересекли границу России около семи часов утра и направились в сторону Керченского пролива. ВМС Украины, однако, пожаловались на якобы "агрессивные действия" против кораблей-нарушителей. Как писал Лайф, ранее в Крыму назвали провокацией нарушение ВМС Украины госграницы РФ.

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