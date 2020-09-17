Гуглил, как отмазаться. Убийцу многодетной матери из Рыбинска приговорили к семи годам колонии

Суд приговорил мужчину, жестоко убившего мать троих детей в Рыбинске, к семи годам колонии строгого режима, сообщает портал "76.RU".

Преступник попался через месяц после содеянного. В материалах следствия была названа его фамилия — Евстафьев, а также сообщалось, что предшествовало расправе сентябрьской ночью прошлого года.

35-летняя Оксана в тот вечер выпивала с сестрой в баре. К ней подошёл будущий убийца, он попытался познакомиться и звал танцевать, на что получил отказ. Родственнице вся эта ситуация очень не понравилась, она пыталась уговорить сестру пойти домой, но многодетная мать вспылила и ударила её кружкой по лицу. Тогда охрана вывела обеих женщин на улицу.

Оксана сбежала от сестры по тропинке в темноту, а следом за ней пошёл Евстафьев. Он догнал её на мосту и продолжил попытки завязать знакомство, но жертва отвечала ему весьма грубо. Родные погибшей потом рассказывали, что она была несдержанной, могла вспылить и нахамить.

— На мосту начала обзывать, оскорблять, ударила по щеке, — признался следствию мужчина.

Больше в живых Оксану никто не видел. Сестра из бара сразу бросилась домой, вызвала полицию и вместе с племянником отправилась на поиски. Тело женщины нашли утром, лицо было разбито, изуродовано и прикрыто капюшоном.

О Евстафьеве знакомые и близкие отзываются хорошо, он, по их словам, был добрым, отзывчивым и даже флегматичным. Его бывшие девушки никогда не замечали каких-то странностей в его поведении. А вот бывшая жена говорит обратное: мужчина, конечно, тихий и даже слишком спокойный, но порой мог взорваться по незначительному поводу, а в ссорах оскорблял и даже распускал руки.

Весь тот месяц, пока убийцу искали, он гуглил, как уйти от наказания. В деле есть его запросы в поисковиках, преступник интересовался, не ищут ли его, есть ли камеры на месте происшествия, задавал поиски "жестокое убийство Рыбинск", "убил девушку и скинул с моста". Потом он размышлял, как можно отмазаться, выяснял, какой процент раскрываемости преступлений у Следственного комитета, "как доказать, что скинул с моста", и какие существуют основания для приостановки уголовного дела.