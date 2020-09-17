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"Заявляю абсолютно просвещённо". Лукашенко опроверг слухи о пытках омоновцами в СИЗО

По его словам, сотрудники ОМОНа "спасли страну", а на них несправедливо обратился народный гнев.

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Фото © БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на женском форуме в Минске опроверг слухи о том, что в СИЗО на улице Окрестина ОМОН применял к задержанным пытки и физическое насилие.

Тогда все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими омоновцами, якобы на Окрестина они кого-то побили. Заявляю вам абсолютно просвещённо, люди этого не знают: омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина, приводит заявление главы государства БелТА.

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По словам лидера страны, её спасли сотрудники силовых структур.

Лукашенко подчеркнул, что в изоляторах задействованы военнослужащие внутренних войск, а народный гнев обрушился именно на сотрудников ОМОНа, которые, по его словам, спасли страну.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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