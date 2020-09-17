"Заявляю абсолютно просвещённо". Лукашенко опроверг слухи о пытках омоновцами в СИЗО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на женском форуме в Минске опроверг слухи о том, что в СИЗО на улице Окрестина ОМОН применял к задержанным пытки и физическое насилие.

— Тогда все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими омоновцами, якобы на Окрестина они кого-то побили. Заявляю вам абсолютно просвещённо, люди этого не знают: омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина, — приводит заявление главы государства БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в изоляторах задействованы военнослужащие внутренних войск, а народный гнев обрушился именно на сотрудников ОМОНа, которые, по его словам, спасли страну.