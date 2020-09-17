Лукашенко придумал для Тихановской обидное прозвище

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бывшего кандидата в лидеры страны Светлану Тихановскую гуайдихой. Так он провёл параллели с Венесуэлой, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо безуспешно попытался при поддержке США и других западных стран захватить власть и сделать себя президентом.
— Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху" и объявили её президентом, — сказал Лукашенко на женском форуме на "Минск-арене".
Тихановская заявила, что у Лукашенко нет будущего в качестве лидера БелоруссииПри этом оппозиция планирует и дальше устраивать "массовые демонстрации".
Там же сегодня он заявил, что был вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей, а охрану рубежей с Украиной усилить.
А ещё белорусский лидер сообщил, что сотрудники силовых органов не допустили в стране "блицкриг", который оппозиция якобы планировала после выборов президента.