Лукашенко придумал для Тихановской обидное прозвище

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бывшего кандидата в лидеры страны Светлану Тихановскую гуайдихой. Так он провёл параллели с Венесуэлой, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо безуспешно попытался при поддержке США и других западных стран захватить власть и сделать себя президентом.

— Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху" и объявили её президентом, — сказал Лукашенко на женском форуме на "Минск-арене".

Там же сегодня он заявил, что был вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей, а охрану рубежей с Украиной усилить.