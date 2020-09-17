Европарламент объявил Координационный совет оппозиции представителем народа Белоруссии

Депутаты Европарламента объявили Координационный совет оппозиции Белоруссии временным представителем народа. Законодательный орган в соответствующей резолюции призвал к "новым, свободным и справедливым выборам под международным контролем".

— ЕП приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон, — говорится в резолюции.

Европейские депутаты назвали состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы "ни свободными, ни справедливыми" и призвали провести новые под контролем наблюдателей. Они подчеркнули, что "не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии после истечения его нынешнего срока полномочий".

Принятая Европарламентом резолюция относится к разряду "незаконодательных" и носит рекомендательный характер. Документ необязателен к исполнению институтами ЕС и входящими в него странами, но служит для них политическим ориентиром.