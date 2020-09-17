Лукашенко рассказал на "женском форуме" о сорванном в Белоруссии блицкриге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на женском форуме на "Минск-арене" и рассказал о "сорванном блицкриге". По словам главы государства, атака на республику началась за два с половиной часа до закрытия избирательных участков.

Лукашенко подчеркнул, что никакого вранья на президентских выборах не было, поскольку "нельзя фальсифицировать выборы в 80%". Организаторы провокаций не нуждались в результатах голосования, уверен он.

— Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу. За 2,5 часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы. Весь этот день был соткан из провокаций, — заявил белорусский лидер.

На 69 участках в Минске и некоторых городах люди заблокировали членов избирательных комиссий, говорит Лукашенко. Но, по словам президента, замысел оппозиции провалился, силовики "спасли страну и сорвали блицкриг". Он отмечает, что термин "блицкриг" к ситуации в Белоруссии первой начала применять оппозиция. Глава государства подчеркнул, что блицкриг не мог произойти в республике, "он не произойдёт никогда".