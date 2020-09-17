Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей. Охрану украинской усилили

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Белоруссия в целях безопасности закрывает границу с Украиной, Литвой и Польшей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с речью на женском форуме в "Арене-Минск".

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что вынужден был в последние дни с президентом РФ Владимиром Путиным отстроить "общую защиту Союзного государства".

Лукашенко также обратился к жителям соседних республик и призвал их "остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне".