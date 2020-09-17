Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей. Охрану украинской усилили

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Белоруссия в целях безопасности закрывает границу с Украиной, Литвой и Польшей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с речью на женском форуме в "Арене-Минск".
— Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.
Он добавил, что вынужден был в последние дни с президентом РФ Владимиром Путиным отстроить "общую защиту Союзного государства".
Лукашенко также обратился к жителям соседних республик и призвал их "остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне".
Лукашенко заявил, что "сценарий по уничтожению Белоруссии" Запад готовил 10 летЛидер республики считает, что всё началось ещё до парламентских выборов.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.