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В Польше и Литве заявили, что границы с Белоруссией работают в штатном режиме

Ранее об их закрытии объявил Александр Лукашенко.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Польско-белорусская граница работает в обычном порядке. Об этом заявил представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи.

С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме, — цитирует его РИА "Новости".

По словам представителя, в Польше не знают, что происходит с белорусской стороны.

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По словам лидера страны, её спасли сотрудники силовых структур.

Также о работе границы в обычном порядке заявили в МВД Литвы. В эфире радио LRT министр внутренних дел Рита Тамашюнене отметила, что транспорт движется без каких-либо задержек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении на границе с Украиной. По его словам, это делается в целях безопасности.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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