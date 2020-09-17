В Польше и Литве заявили, что границы с Белоруссией работают в штатном режиме

Польско-белорусская граница работает в обычном порядке. Об этом заявил представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи.
— С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме, — цитирует его РИА "Новости".
По словам представителя, в Польше не знают, что происходит с белорусской стороны.
Лукашенко рассказал на "женском форуме" о сорванном в Белоруссии блицкригеПо словам лидера страны, её спасли сотрудники силовых структур.
Также о работе границы в обычном порядке заявили в МВД Литвы. В эфире радио LRT министр внутренних дел Рита Тамашюнене отметила, что транспорт движется без каких-либо задержек.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении на границе с Украиной. По его словам, это делается в целях безопасности.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.