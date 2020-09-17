В Польше и Литве заявили, что границы с Белоруссией работают в штатном режиме

Польско-белорусская граница работает в обычном порядке. Об этом заявил представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи.

— С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме, — цитирует его РИА "Новости".

По словам представителя, в Польше не знают, что происходит с белорусской стороны.

Также о работе границы в обычном порядке заявили в МВД Литвы. В эфире радио LRT министр внутренних дел Рита Тамашюнене отметила, что транспорт движется без каких-либо задержек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении на границе с Украиной. По его словам, это делается в целях безопасности.