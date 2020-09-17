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Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички" и "успокоиться" после усиления охраны границы

По мнению Авакова, белорусскому лидеру стоит "поискать бревно в своём глазу".

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Фото © ТАСС / БелТА / Максим Гучек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен "попить водички" и "успокоиться" после решения о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении их с Украиной. Такой совет ему дал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей, — написал он в "Фейсбуке".

Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей. Охрану украинской усилили

Народы соседних республик он призвал "остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне".

Также Аваков посоветовал белорусскому лидеру поискать "бревно в своём глазу", отметив, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств. По его словам, жители Незалежной думают о своей стране и желают соседям только мира и процветания.

Ранее Лукашенко заявил, что "сценарий по уничтожению Белоруссии" Запад готовил десять лет.

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