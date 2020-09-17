Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички" и "успокоиться" после усиления охраны границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен "попить водички" и "успокоиться" после решения о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении их с Украиной. Такой совет ему дал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей, — написал он в "Фейсбуке".

Также Аваков посоветовал белорусскому лидеру поискать "бревно в своём глазу", отметив, что Украина не вмешивается во внутренние дела других государств. По его словам, жители Незалежной думают о своей стране и желают соседям только мира и процветания.