СМИ сообщили о дисквалификации российской фигуристки на 10 лет за фиктивную справку

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Она признана виновной в подделке медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что ложным документом спортсменка пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования с 2019 по 2020 год.

Кроме того, в одной из допинг-проб фигуристки было найдено запрещённое вещество. Уточняется, что официальная информация в скором времени должна появиться на сайте антидопингового агентства.

При этом указано, что ситуация "практически идентична" той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко, из-за которого экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин и всё руководство ушло в отставку, а сама ВФЛА была вынуждена заплатить штраф в размере пяти миллионов долларов за причастность к скандалу.

Сотскова является серебряным призёром финала серии Гран-при сезона 2017/18, а также обладательницей серебра и бронзы чемпионатов России. В июле нынешнего года она объявила о завершении профессиональной карьеры.