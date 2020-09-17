"Вечный рекорд" Бубки пал. Шведский вундеркинд взобрался на небывалые высоты — видео

Легендарный прыгун с шестом поздравил своего молодого коллегу.

Шведский прыгун в высоту с шестом Арман Дюплантис смог превзойти, казалось бы, вечный рекорд украинского легкоатлета Сергея Бубки, державшийся 26 лет.

На этапе Бриллиантовой лиги в Риме 20-летний спортсмен взял высоту 6,15 метра. Бубка в 1994 году преодолел планку в 6,14 метра.

— Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд! Великолепный результат! Я счастлив за него и его родителей, они прекрасные люди, — написал Бубка в "Твиттере".

Легенда прыжков с шестом отметил, что испытывает счастье за лёгкую атлетику, ведь теперь в этом виде спорта есть такая звезда на годы вперёд. Бубка пожелал 20-летнему коллеге всего лучшего и достижения новых высот.

Это не первый раз, когда Дюплантис превосходит рекорды великого украинца. В феврале текущего года на соревнованиях в помещении он прыгнул 6,17 метра (рекорд Бубки — 6,16 метра), а спустя несколько дней улучшил своё достижение ещё на один сантиметр.