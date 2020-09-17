"Много одарённых людей". Ефремов пошутил о российских заключённых

Осуждённый на восемь лет колонии актёр Михаил Ефремов пошутил о российских заключённых. Он уверен, что в тюрьмах находится много одарённых людей.

— Много одарённых людей за решёткой. Особенно одарённые по 159-й статье УК [мошенничество] сидят, — с усмешкой сказал артист в интервью "Московскому комсомольцу".

Ефремов не исключил, что вся история с аварией, судом и приговором случилась с ним по некому высшему замыслу, чтобы он создал тюремный театр. Такие планы у него уже есть. Актёр отметил, что готов "хоть сегодня" выступить в актовом зале изолятора.

Артист поделился, что в СИЗО ему находиться легче, чем в армии, где он полгода не мог адаптироваться, хотя был куда моложе. По крайней мере, теперь не нужно бегать в кирзовых сапогах по три километра. С сокамерниками звёздный заключённый уже подружился. Один из них — строитель, попавший в камеру за халатность, другой — торговец наркотиками. Вместе читают, рассказывают истории и планируют поиграть в теннис. Один из соседей даже пообещал постричь артиста.

Ефремов сильно похудел, хотя, по его словам, в СИЗО кормят неплохо. Он не унывает и уверен, что у него есть шанс на апелляцию.

Тем временем актёра впервые посетили в СИЗО. К нему пришла супруга Софья Кругликова, это подтвердил РИА "Новости" секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. У них было краткосрочное свидание через стекло, длительность которого не должна превышать двух часов.