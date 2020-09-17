"Много одарённых людей". Ефремов пошутил о российских заключённых

Осуждённый на восемь лет колонии актёр Михаил Ефремов пошутил о российских заключённых. Он уверен, что в тюрьмах находится много одарённых людей.
— Много одарённых людей за решёткой. Особенно одарённые по 159-й статье УК [мошенничество] сидят, — с усмешкой сказал артист в интервью "Московскому комсомольцу".
Ефремов не исключил, что вся история с аварией, судом и приговором случилась с ним по некому высшему замыслу, чтобы он создал тюремный театр. Такие планы у него уже есть. Актёр отметил, что готов "хоть сегодня" выступить в актовом зале изолятора.
Зов предков. Ефремов объяснил желание отбывать срок в Чувашии и руководить тюремным театромАртист не упал духом из-за приговора к восьми годам колонии, у него грандиозные планы, рассказала Лайфу правозащитница.
Артист поделился, что в СИЗО ему находиться легче, чем в армии, где он полгода не мог адаптироваться, хотя был куда моложе. По крайней мере, теперь не нужно бегать в кирзовых сапогах по три километра. С сокамерниками звёздный заключённый уже подружился. Один из них — строитель, попавший в камеру за халатность, другой — торговец наркотиками. Вместе читают, рассказывают истории и планируют поиграть в теннис. Один из соседей даже пообещал постричь артиста.
Ефремов сильно похудел, хотя, по его словам, в СИЗО кормят неплохо. Он не унывает и уверен, что у него есть шанс на апелляцию.
Тем временем актёра впервые посетили в СИЗО. К нему пришла супруга Софья Кругликова, это подтвердил РИА "Новости" секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. У них было краткосрочное свидание через стекло, длительность которого не должна превышать двух часов.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника Ефремова Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.