"С ним хоть на край света". Пашаев выразил готовность сыграть в тюремном спектакле Ефремова

Создание "тюремного театра", о котором ранее сообщил осуждённый Михаил Ефремов, пойдёт только на пользу всей исправительной системе. Такое заявление сделал бывший адвокат артиста Эльман Пашаев, добавив, что и сам готов сыграть какую-нибудь роль в постановках, если такое предложение поступит от Ефремова.
— [Сыграю у Ефремова] с удовольствием, я с ним хоть на край света пойду. Он достойный мужик, — заявил Пашаев в интервью порталу Daily Storm.
Адвокат добавил, что Ефремов может приступить к созданию театра сразу же после того, как приговор в отношении него вступит в законную силу.
— Если Ефремов это создаст [тюремный театр], я вас уверяю, это будет большой плюс для системы. Надо с заключёнными работать, надо с ними общаться, обращать внимание на их развитие. Иногда к ним даже не относятся как к людям, — сказал адвокат.
Зов предков. Ефремов объяснил желание отбывать срок в Чувашии и руководить тюремным театромАртист не упал духом из-за приговора к восьми годам колонии, у него грандиозные планы, рассказала Лайфу правозащитница.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника артиста — Эльмана Пашаева — в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.