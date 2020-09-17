"С ним хоть на край света". Пашаев выразил готовность сыграть в тюремном спектакле Ефремова

Создание "тюремного театра", о котором ранее сообщил осуждённый Михаил Ефремов, пойдёт только на пользу всей исправительной системе. Такое заявление сделал бывший адвокат артиста Эльман Пашаев, добавив, что и сам готов сыграть какую-нибудь роль в постановках, если такое предложение поступит от Ефремова.

— [Сыграю у Ефремова] с удовольствием, я с ним хоть на край света пойду. Он достойный мужик, — заявил Пашаев в интервью порталу Daily Storm.

Адвокат добавил, что Ефремов может приступить к созданию театра сразу же после того, как приговор в отношении него вступит в законную силу.

— Если Ефремов это создаст [тюремный театр], я вас уверяю, это будет большой плюс для системы. Надо с заключёнными работать, надо с ними общаться, обращать внимание на их развитие. Иногда к ним даже не относятся как к людям, — сказал адвокат.