"Он кидал всех и всё". Лайф публикует интервью водителя Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев, который стал известен широкой публике во время скандального процесса над актёром Михаилом Ефремовым, не очень обременён моральными принципами. По крайней мере, такое впечатление сложилось у Лайфа после беседы с одним из его водителей, который работал у адвоката в конце 90-х и продержался дольше всех. Он и рассказал о том, как и по каким законам живёт скандальный адвокат, как он относится к обычным людям, родственникам и клиентам, как меняет роскошные автомобили и почему на него охотились с гранатой.
— Эльман Пашаев — любитель кидать всех и всё. Даже своего родного брата. Они гоняли с братом машины из Германии. Пашаев платил деньги, брат гонял. Была пригнана сюда Audi 100 тёмно-зелёного цвета. Здесь её угнали, а гражданин Пашаев повесил всё это на младшего брата, — рассказывает водитель Виталий.
— Виталий, как вы познакомились с Пашаевым и как стали водить у него машину?
— Я профессиональный водитель, и Эльман знал это. Однажды мы встретились у подъезда моего дома, он спросил: "Не хочешь на меня поработать? — Ну давай, почему нет?!" Почти сразу приступил к работе, в одно утро сел за руль его 600-го "мерседеса" — тогда у него была эта машина.
— А он вообще часто меняет машины?
— У него было много машин — и все люксовые: 600-й "мерседес", "бэха семёрка", два "брабуса", теперь ещё "майбах". На всех машинах, а их было на моей памяти десятка два, номера были 333. Деньги на роскошь у него всегда находились. По тем временам это всё было прямо с иголочки. Такими машинами тогда владели либо Госдума, либо криминалитет.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
— Большие дела, наверное, вёл?
— Я не знаю, какие процессы он вёл, у него была адвокатская контора в районе метро "Тимирязевская" на улице Яблочкова. Но я прекрасно понимал, что там могут быть какие-то не совсем законные дела, потому что иногда клиенты расплачивались машинами и даже домами.
Москва Пашаеву не верит. Как скандальный адвокат покорил столицу и решил квартирный вопросПока столичная богема и адвокаты обсуждают, как Эльман Пашаев защищал своего звёздного клиента Михаила Ефремова, сам адвокат только успевает отбиваться от следователей, которые проверяют его на причастность к различным сомнительным делам. На днях появилась информация о том, что он мог незаконно присвоить себе жильё столичной семьи. Возможно, благодаря этому выходец из Азербайджана в конце 90-х стал москвичом. Лайф разбирался в истории, которая может закончиться для Пашаева серьёзными неприятностями.
— Домами???
— Я знаю, один клиент расплатился с ним половиной дома на Рублёвке — якобы там жена разводилась с мужем. И Пашаев кого-то специально подослал то ли к мужу, то ли к жене — на месте его люди засняли "измену". И в итоге Пашаев отжал оставшуюся половину дома. То есть получил целый дом.
— Долго вы проработали с Пашаевым?
— Проработал меньше года. Ушёл, потому что мне стало страшно у него работать. Однажды выхожу заводить машину, а к колесу привязана граната Ф-1. Она явно не для меня предназначалась, потому что находилась со стороны пассажира. Я сразу поднялся к нему и сказал: "Знаешь, Эльман, всё, достаточно".
Видео © YouTube / LIFE Новости
— Как он относился к вам и вообще к своим сотрудникам относится?
— Для него люди — это мусор. Он совсем не ценит подчинённых. До меня, как мне потом рассказали, водители менялись чуть ли не каждую неделю. Знаю, был случай, когда он потребовал от водителя объехать пробку по встречке — он вечно куда-то опаздывает. В результате произошло ДТП и он просто вытащил своего водителя из-за руля и сказал: "Пошёл на ***".
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
— А как относились к нему жители дома, в котором он жил?
— Из проживающих в его подъезде не было ни одного человека, который мог бы сказать о нём хорошо. По какой причине, я не знаю, но кого-то из местных жильцов он кинул. Однажды жильцы видели, как к нему приехали люди с автоматами Калашникова. Некоторые жильцы говорят, что покупали наркотики через него.
— Вы знали о квартире в Алтуфьеве, которую он украл у Елены?
— Попал он в эту квартиру с помощью фиктивного брака с женщиной гораздо старше него. Он запугивал владельцев квартиры, поэтому и прописался туда. Сначала у него была договорённость с Еленой, её должны были прописать в квартиру к жене Пашаева. Но Пашаев знал, видимо, законодательные крючки, и в итоге просто выкинул их из квартиры. Знаю, что сейчас женщина со своими детьми снимает квартиру в Медведкове.
— Пашаев это сделал, чтобы иметь прописку в Москве?
— Он не москвич, хотел иметь московскую прописку. У его жены родители вроде проживали на проспекте Мира. Когда они познакомились с Пашаевым, сказали дочери: "Забирай его, собирайся сама — и скатертью дорожка".
Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман ПашаевЗащитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве.
— Брат Пашаева сейчас в вашем доме живёт?
— Да, в моём подъезде. Сейчас работает таксистом. Взял в кредит машину Kia Rio. Сам Пашаев здесь не появляется.
— Удивились, когда узнали, что Пашаев ведёт дело Ефремова?
— У него отношение к людям было такое, что он не считал простых людей за людей. Я последний раз его видел по телевизору и подумал: "***, вот ты где, ***".
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