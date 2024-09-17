«Живём в разных мирах»: Александр Добровинский отреагировал на задержание Эльмана Пашаева
Александр Добровинский: Какое наказание грозит Эльману Пашаеву — не мое дело
Александр Добровинский и Эльман Пашаев. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, © Life.ru / Роман Вдовиченко
Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru заявил, что «живёт в разных мирах» с задержанным экс-коллегой Эльманом Пашаевым, поэтому не собирается комментировать его задержание.
Мы с этим человеком живём в разных мирах. Ни его судьба, ни его дела, ни что-то другое, что связано с ним, меня абсолютно не интересует. Вообще. Поэтому, что ему грозит, за что ему грозит — не мое дело. Пашаев живёт своей жизнью, пусть живёт, как он считает нужным. Не мое дело, я не хочу вообще близко подходить к этой теме.
Напомним, что Добровинский и Пашаев защищали стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Пашаев был адвокатом артиста, а Добровинский — семьи погибшего. Добровинский ранее называл приговор Ефремову своей заслугой. По мнению юриста, громкое дело было важно для общества, чтобы показать, что даже люди со связями и деньгами могут быть наказаны за преступление.
Эльман Пашаев был задержан 17 сентября в Москве. Против бывшего звёздного адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея. Выявить преступные действия экс-адвоката удалось в ходе проверки заключения контракта с Минобороны Алексея Блиновского. Экс-адвокату грозит до десяти лет лишения свободы. По данным Life.ru, он действовал с Блиновским по схеме дела Ефремова.