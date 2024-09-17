«Живём в разных мирах»: Александр Добровинский отреагировал на задержание Эльмана Пашаева

Мы с этим человеком живём в разных мирах. Ни его судьба, ни его дела, ни что-то другое, что связано с ним, меня абсолютно не интересует. Вообще. Поэтому, что ему грозит, за что ему грозит — не мое дело. Пашаев живёт своей жизнью, пусть живёт, как он считает нужным. Не мое дело, я не хочу вообще близко подходить к этой теме.