Пашаев намеренно долго «обрабатывал» Блиновского, понимая бесперспективность дела
SHOT: Пашаев использовал в работе с Блиновским схему «дела Ефремова»
По предварительным данным, Пашаев действовал по схеме «дела Ефремова» — он заранее понимал, что никакого успешного решения вопроса не будет, но продолжал обрабатывать «клиента». Сначала получил многомиллионный задаток, а после — должен был получить полное вознаграждение.
По данным SHOT, ещё в начале сентября Пашаев находился в зоне СВО — под Красногоровкой. Эльман Пашаев в последние месяцы остро нуждался в деньгах — он и его жена задолжали налоговой 1,6 миллиона рублей. 700 тысяч висит на самом Пашаеве, еще 923 — на его супруге. Недавно он вернулся в Москву, где его и задержал Военный следственный комитет. Уже сегодня ему могут избрать меру пресечения.
Напомним, Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против бывшего звёздного адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обещал освободить «королеву марафонов» Елену Блиновскую и даже успел получить за это деньги от её супруга Алексея. Выявить преступные действия экс-адвоката удалось в ходе проверки заключения контракта с Минобороны Алексея Блиновского. Известно, что Пашаева задерживал военный СК, так как он является контрактником ВС РФ. Согласно Уголовному кодексу, ему может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
ТАСС / Сергей Савостьянов