Пашаев намеренно долго «обрабатывал» Блиновского, понимая бесперспективность дела

По предварительным данным, Пашаев действовал по схеме «дела Ефремова» — он заранее понимал, что никакого успешного решения вопроса не будет, но продолжал обрабатывать «клиента». Сначала получил многомиллионный задаток, а после — должен был получить полное вознаграждение.

По данным SHOT, ещё в начале сентября Пашаев находился в зоне СВО — под Красногоровкой. Эльман Пашаев в последние месяцы остро нуждался в деньгах — он и его жена задолжали налоговой 1,6 миллиона рублей. 700 тысяч висит на самом Пашаеве, еще 923 — на его супруге. Недавно он вернулся в Москву, где его и задержал Военный следственный комитет. Уже сегодня ему могут избрать меру пресечения.