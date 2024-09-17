Силовики вышли на Пашаева в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны

На экс-адвоката Эльмана Пашаева вышли в результате проверки законности заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны. По данным SHOT, делу дали ход в апреле этого года.

По предварительным данным, план семьи был таким: контракт Алексея Блиновского с МО РФ хотели использовать в суде для изменения меры пресечения «королеве марафонов», находящейся в СИЗО. Защита пыталась перевести Елену Блиновскую под домашний арест, так как четверо детей остались без обоих родителей. Их воспитанием занимаются бабушка и дедушка. Но этот аргумент не сработал.