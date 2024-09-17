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17 сентября, 04:45

Силовики вышли на Пашаева в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны

SHOT: На Пашаева вышли, проверяя законность заключения контракта Блиновского с МО

Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / "ПоZывной Панда"

Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / "ПоZывной Панда"

На экс-адвоката Эльмана Пашаева вышли в результате проверки законности заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны. По данным SHOT, делу дали ход в апреле этого года.

По предварительным данным, план семьи был таким: контракт Алексея Блиновского с МО РФ хотели использовать в суде для изменения меры пресечения «королеве марафонов», находящейся в СИЗО. Защита пыталась перевести Елену Блиновскую под домашний арест, так как четверо детей остались без обоих родителей. Их воспитанием занимаются бабушка и дедушка. Но этот аргумент не сработал.

Пашаев вернулся "на перёдку" после ранения и служит вместе с мужем Блиновской
Пашаев вернулся "на перёдку" после ранения и служит вместе с мужем Блиновской

Напомним, что Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. В его отношении возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что он пообещал освободить блогершу Елену Блиновскую, за что получил деньги от её мужа Алексея.

Оксана Попова
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