Силовики вышли на Пашаева в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны
SHOT: На Пашаева вышли, проверяя законность заключения контракта Блиновского с МО
Эльман Пашаев в зоне проведения СВО. Обложка © Telegram / "ПоZывной Панда"
На экс-адвоката Эльмана Пашаева вышли в результате проверки законности заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны. По данным SHOT, делу дали ход в апреле этого года.
По предварительным данным, план семьи был таким: контракт Алексея Блиновского с МО РФ хотели использовать в суде для изменения меры пресечения «королеве марафонов», находящейся в СИЗО. Защита пыталась перевести Елену Блиновскую под домашний арест, так как четверо детей остались без обоих родителей. Их воспитанием занимаются бабушка и дедушка. Но этот аргумент не сработал.
Напомним, что Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. В его отношении возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что он пообещал освободить блогершу Елену Блиновскую, за что получил деньги от её мужа Алексея.