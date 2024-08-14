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14 августа, 14:44

Пашаев вернулся "на перёдку" после ранения и служит вместе с мужем Блиновской

Экс-адвокат Пашаев заявил, что служит на СВО вместе с Алексеем Блиновским

Экс-адвокат Эльман Пашаев после ранения вернулся на фронт. По его словам, он служит вместе с мужем блогерши Елены Блиновской Алексеем.

"Я давно вернулся на фронт, долго не лежал, СВО быстро залечивает. Блиновский тоже здесь, на перёдке. Георгиевское направление, ДНР", — сказал он в беседе с "Газетой.Ru".

Муж Блиновской не появлялся у следствия с момента ухода на СВО
Муж Блиновской не появлялся у следствия с момента ухода на СВО

Ранее Life.ru рассказывал о ранении Пашаева на фронте. Его госпитализировали из-под Угледара в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что адвокат защитил сослуживца, в результате чего и получил контузию и на время лишился возможности говорить. Недавно звёздного юриста опять ранило, на этот раз беспилотником. Блиновский же с апреля находится в зоне СВО. МВД объявило его в розыск за неявку к следователю. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

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Telegram / "Пашаев ТВ"

Александра Мышляева
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