Пашаев вернулся "на перёдку" после ранения и служит вместе с мужем Блиновской

Экс-адвокат Эльман Пашаев после ранения вернулся на фронт. По его словам, он служит вместе с мужем блогерши Елены Блиновской Алексеем.

"Я давно вернулся на фронт, долго не лежал, СВО быстро залечивает. Блиновский тоже здесь, на перёдке. Георгиевское направление, ДНР", — сказал он в беседе с "Газетой.Ru".