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15 июля, 14:18

Бывший звёздный адвокат Пашаев вновь тяжело ранен в зоне СВО

Бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев вновь был ранен в зоне проведения спецоперации. Обстрел ВСУ накрыл его с сослуживцем в машине неподалёку от Марьинки в ДНР, пишет SHOT.

Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудной секции позвоночника.

Экс-адвокат Эльман Пашаев снова получил ранение в зоне СВО. Видео © SHOT

"Я не планирую долго лежать. В больнице делать нечего. Там всё быстро проходит: боль быстро проходит в зоне боевых действий", — сообщил он в беседе с корреспондентом телеграм-канала.

Раненый Эльман Пашаев. Фотография © SHOT

Раненый Эльман Пашаев. Фотография © SHOT

Машина, в которой Пашаев попал под обстрел. Фотография © SHOT

Машина, в которой Пашаев попал под обстрел. Фотография © SHOT

Life.ru рассказывал о предыдущем ранении Эльмана Пашаева, который в прошлом был защитником актёра Михаила Ефремова в суде. Тогда его госпитализировали из-под Угледара в тяжёлом состоянии. Как стало известно позже, Пашаев подставился под удар, чтобы защитить сослуживца, в результате получив контузию и на время лишившись возможности нормально говорить.

Назад к товарищам: Раненный в зоне СВО Пашаев рассказал, что хочет сделать сразу после выписки
Назад к товарищам: Раненный в зоне СВО Пашаев рассказал, что хочет сделать сразу после выписки
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Юрий Лысенко
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