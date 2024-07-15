Бывший звёздный адвокат Пашаев вновь тяжело ранен в зоне СВО
Бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев вновь был ранен в зоне проведения спецоперации. Обстрел ВСУ накрыл его с сослуживцем в машине неподалёку от Марьинки в ДНР, пишет SHOT.
Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудной секции позвоночника.
Экс-адвокат Эльман Пашаев снова получил ранение в зоне СВО. Видео © SHOT
"Я не планирую долго лежать. В больнице делать нечего. Там всё быстро проходит: боль быстро проходит в зоне боевых действий", — сообщил он в беседе с корреспондентом телеграм-канала.
Раненый Эльман Пашаев. Фотография © SHOT
Машина, в которой Пашаев попал под обстрел. Фотография © SHOT
Life.ru рассказывал о предыдущем ранении Эльмана Пашаева, который в прошлом был защитником актёра Михаила Ефремова в суде. Тогда его госпитализировали из-под Угледара в тяжёлом состоянии. Как стало известно позже, Пашаев подставился под удар, чтобы защитить сослуживца, в результате получив контузию и на время лишившись возможности нормально говорить.