Бывший звёздный адвокат Пашаев вновь тяжело ранен в зоне СВО

Бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев вновь был ранен в зоне проведения спецоперации. Обстрел ВСУ накрыл его с сослуживцем в машине неподалёку от Марьинки в ДНР, пишет SHOT.

"Я не планирую долго лежать. В больнице делать нечего. Там всё быстро проходит: боль быстро проходит в зоне боевых действий", — сообщил он в беседе с корреспондентом телеграм-канала.