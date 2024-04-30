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30 апреля, 08:30

Раненный на СВО Эльман Пашаев спас сослуживца от дрона ВСУ и принял удар на себя

Эльман Пашаев. Фото © t.me / elmanpashaev

Эльман Пашаев. Фото © t.me / elmanpashaev

Экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, принимающий участие в специальной военной операции, был ранен в ДНР при попытке защитить сослуживца от дрона-камикадзе. Об этом пишет его команда в телеграм-канале "Пашаев ТВ"

"При нападении дрона-камикадзе Эльман Пашаев во время выполнении боевого задания защитил своего товарища, в результате он сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон", — сказано в сообщении.

Адвокат был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни пострадавшего нет, но ранение тяжёлое.

С передовой эвакуировали Эльмана Пашаева, который оказался при смерти после ранения на СВО
С передовой эвакуировали Эльмана Пашаева, который оказался при смерти после ранения на СВО

Сегодня ночью стало известно о том, что экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев был тяжело ранен под Угледаром. Украинский беспилотник сбросил снаряд на отряд, в котором находился Пашаев. У адвоката травмирована нога, контузия и потеря сознания.

Андрей Бражников
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