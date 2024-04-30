Раненный на СВО Эльман Пашаев спас сослуживца от дрона ВСУ и принял удар на себя
Эльман Пашаев. Фото © t.me / elmanpashaev
Экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, принимающий участие в специальной военной операции, был ранен в ДНР при попытке защитить сослуживца от дрона-камикадзе. Об этом пишет его команда в телеграм-канале "Пашаев ТВ"
"При нападении дрона-камикадзе Эльман Пашаев во время выполнении боевого задания защитил своего товарища, в результате он сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон", — сказано в сообщении.
Адвокат был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни пострадавшего нет, но ранение тяжёлое.
Сегодня ночью стало известно о том, что экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев был тяжело ранен под Угледаром. Украинский беспилотник сбросил снаряд на отряд, в котором находился Пашаев. У адвоката травмирована нога, контузия и потеря сознания.