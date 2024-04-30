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С передовой эвакуировали Эльмана Пашаева, который оказался при смерти после ранения на СВО

Жена сообщила об эвакуации Пашаева, оказавшегося при смерти после ранения на СВО

30 апреля, 07:13
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / "Пашаев ТВ"

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / "Пашаев ТВ"

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО во время выполнения боевых задач, эвакуирован с передовой, его состояние нормализовалось. Об этом "Известиям" рассказала его жена Алёна Пашаева.

"Сейчас он в нормальном состоянии, жизни ничего не угрожает", поделилась с изданием супруга Пашаева.

Она добавила, что у её супруга наблюдается серьёзная контузия, но, к счастью, жизненно важные органы в результате атаки вражеского дрона не пострадали.

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Ранее сообщалось, что экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, принимающий участие в специальной военной операции, был тяжело ранен под Угледаром. Украинский беспилотник сбросил снаряд на отряд, в котором находился Пашаев. У адвоката травмирована нога, контузия и потеря сознания.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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