С передовой эвакуировали Эльмана Пашаева, который оказался при смерти после ранения на СВО
Жена сообщила об эвакуации Пашаева, оказавшегося при смерти после ранения на СВО
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / "Пашаев ТВ"
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО во время выполнения боевых задач, эвакуирован с передовой, его состояние нормализовалось. Об этом "Известиям" рассказала его жена Алёна Пашаева.
"Сейчас он в нормальном состоянии, жизни ничего не угрожает", — поделилась с изданием супруга Пашаева.
Она добавила, что у её супруга наблюдается серьёзная контузия, но, к счастью, жизненно важные органы в результате атаки вражеского дрона не пострадали.
Ранее сообщалось, что экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, принимающий участие в специальной военной операции, был тяжело ранен под Угледаром. Украинский беспилотник сбросил снаряд на отряд, в котором находился Пашаев. У адвоката травмирована нога, контузия и потеря сознания.