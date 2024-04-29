Минздрав КЧР рассказал о состоянии полицейских, раненных при нападении боевиков с бомбами

Состояние полицейских и сотрудников Росгвардии, которые были ранены во время атаки боевиков на пост ГИБДД в Карачаево-Черкессии, сейчас стабильно тяжёлое. Об этом заявили в республиканском Министерстве здравоохранения.

"Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжёлое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — цитирует представителя ведомства ТАСС.