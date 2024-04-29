Минздрав КЧР рассказал о состоянии полицейских, раненных при нападении боевиков с бомбами
Раненые боевиками в КЧР силовики находятся в стабильно тяжёлом состоянии
Место нападения на полицейских в КЧР. Обложка © Telegram / СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике
Состояние полицейских и сотрудников Росгвардии, которые были ранены во время атаки боевиков на пост ГИБДД в Карачаево-Черкессии, сейчас стабильно тяжёлое. Об этом заявили в республиканском Министерстве здравоохранения.
"Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжёлое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Напомним, сегодня ночью в посёлке Мара Аягъы Карачаево-Черкесской республики группа из пяти боевиков атаковала пост ГИБДД. Сперва они бросили в направлении полицейских бомбу, после чего стали бить из огнестрельного оружия. Все нападавшие были убиты ответным огнём силовиков. Погибли двое полицейских, ещё четверо правоохранителей доставлены в больницу.