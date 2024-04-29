В Карачаево-Черкесии неизвестные напали на пост ГИБДД, погиб полицейский

Вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в Карачаево-Черкесии. Об этом информировал телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Всё произошло на посту ГИБДД в посёлке Мара-Аягъы Карачаевского округа. Около полуночи были слышны взрыв и звуки стрельбы в районе перекрёстка автодорог Мара – Мара-Аягъы – Новый Карачай. Погиб один полицейский, трое ранены. Ответным огнëм ликвидированы три боевика.