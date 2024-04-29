В Карачаево-Черкесии неизвестные напали на пост ГИБДД, погиб полицейский
Вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в Карачаево-Черкесии. Об этом информировал телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Всё произошло на посту ГИБДД в посёлке Мара-Аягъы Карачаевского округа. Около полуночи были слышны взрыв и звуки стрельбы в районе перекрёстка автодорог Мара – Мара-Аягъы – Новый Карачай. Погиб один полицейский, трое ранены. Ответным огнëм ликвидированы три боевика.
Звуки стрельбы и вспышки в карачаевском посëлке Мара-Аягъы. Видео © VK / Подвал Дагестана
Ранее Life.ru писал, что 22 апреля двое полицейских были убиты, а один тяжело ранен во время несения службы в Карачаевске. Нападавшие скрылись с оружием погибших. Правоохранители дали ориентировки на подозреваемых: 26-летнего Руслана Эльканова, 25-летнего Ахмата Эльканова, 29-летнего Казбека Джазаева, 34-летнего Владимира Аверьянова и 35-летнего Руслана Семёнова*. Двое из преступников — бывшие члены банды Биаслана Гочияева, 15 лет назад пытавшегося прийти к власти в регионе и использовавшего для этой цели теракты.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Кадр видео VK / Подвал Дагестана