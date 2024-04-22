Life.ru раскрыл личности беглых стрелков, убивших двух полицейских в Карачаевске

В распоряжении журналистов появились ориентировки на подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии. Согласно предположению силовиков, преступники могут скрываться на серебристой Lada Granta ("Лада Гранта"), рассказал источник SHOT в правоохранительных органах.

Силовики КЧР ищут за нападение на наряд полиции 35-летнего Руслана Семёнова и Марата Бытдаева. По предварительной версии, они открыли огонь по служебному УАЗу в районе рынка в Карачаевске. В машине находились заместитель командира взвода и двое его подчинённых. Мотивы преступников всё ещё неизвестны.