Life.ru раскрыл личности беглых стрелков, убивших двух полицейских в Карачаевске
Появились ориентировки на подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаевске
Ориентировки на подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии. Фото © SHOT
В распоряжении журналистов появились ориентировки на подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии. Согласно предположению силовиков, преступники могут скрываться на серебристой Lada Granta ("Лада Гранта"), рассказал источник SHOT в правоохранительных органах.
Силовики КЧР ищут за нападение на наряд полиции 35-летнего Руслана Семёнова и Марата Бытдаева. По предварительной версии, они открыли огонь по служебному УАЗу в районе рынка в Карачаевске. В машине находились заместитель командира взвода и двое его подчинённых. Мотивы преступников всё ещё неизвестны.
Как уже писал Life.ru, двое полицейских погибли на месте. Третий с огнестрельными ранениями бедра и спины доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи. Преступники похитили у них автоматы и пистолеты.