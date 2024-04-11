Спецназ ФСБ в ходе перестрелки ликвидировал загнанных в ловушку боевиков в Нальчике

В ходе проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарской Республике уничтожены два вооружённых боевика, заблокированных спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате проведения в пригороде Нальчика КТО в связи с установлением местонахождения вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов. По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории КБР", — объяснили в НАК.

Потерь среди силовиков во время перестрелки с подозреваемыми в Кабардино-Балкарии нет, среди гражданского населения тоже никто не пострадал.