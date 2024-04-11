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11 апреля, 06:39

Спецназ ФСБ в ходе перестрелки ликвидировал загнанных в ловушку боевиков в Нальчике

НАК: Два планировавших теракты боевика уничтожены в ходе КТО в Нальчике

Место проведения контртеррористической операции в Нальчике. Фото © НАК

Место проведения контртеррористической операции в Нальчике. Фото © НАК

В ходе проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарской Республике уничтожены два вооружённых боевика, заблокированных спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате проведения в пригороде Нальчика КТО в связи с установлением местонахождения вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов. По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории КБР", — объяснили в НАК.

Потерь среди силовиков во время перестрелки с подозреваемыми в Кабардино-Балкарии нет, среди гражданского населения тоже никто не пострадал.

Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь на предложение сдаться
Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь на предложение сдаться

Как уже писал Life.ru, в Кабардино-Балкарии рано утром был введён режим контртеррористической операции (КТО) из-за боевиков. Соответствующий приказа отдал начальник УФСБ по региону генерал-майор Пётр Громушкин.

Андрей Бражников
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