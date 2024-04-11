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11 апреля, 03:22

В Нальчике и Черекском районе Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

В части Черекского района и города Нальчика в Кабардино-Балкарии введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сказано в сообщении оперативного штаба региона.

"Руководствуясь требованиями Федерального закона "О противодействии терроризму", в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 5 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района КБР", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что двух задержанных в ходе КТО в Дагестане арестовали до 1 июня. Они хранили в Каспийске оружие и боеприпасы и выполняли цели подразделения международной террористической организации.

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t.me / Росгвардия

Артур Лапсаков
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