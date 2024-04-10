Стало известно, как сообщнику террористов из "Крокуса" удалось сбежать от силовиков
SHOT публикует видео с места перестрелки с сообщником террористов из "Крокуса"
SHOT публикует первые кадры с места перестрелки с предполагаемым сообщником террористов, которые напали на "Крокус сити холл". Убегая от силовиков, 47-летний Николай прыгнул с моста в посёлке Мещерское Московской области и скрылся в лесу.
Кадры с места происшествия в подмосковной Истре. Видео © SHOT
Подозреваемый на серебристом Chevrolet Orlando пытался сбросить силовиков с хвоста. В посёлке Мещерское он собирался выпрыгнуть из машины на ходу, но врезался, включив задний ход. В итоге дверь автомобиля оторвалась от удара о столб, открыв для него последний из возможных путей отхода.
Мужчина отстреливался, ему удалось скрыться. Беглец спрыгнул с моста через речку Рожайка, после чего пропал в глубине лесополосы вдоль русла. По данным SHOT, автомобиль Chevrolet Orlando принадлежит юрлицу — производителю полиэтиленовой плёнки.
Также известно, что ранее он уже имел проблемы с законом. Мужчина был женат, но развёлся в 2011 году. У него есть ребёнок, за которого сильно задолжал приставам по алиментам.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям рок-концерта. Преступников задержали в Брянской области, когда те пытались добраться до границы с Украиной. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами.
Telegram / SHOT