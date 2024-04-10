Стало известно, как сообщнику террористов из "Крокуса" удалось сбежать от силовиков

SHOT публикует первые кадры с места перестрелки с предполагаемым сообщником террористов, которые напали на "Крокус сити холл". Убегая от силовиков, 47-летний Николай прыгнул с моста в посёлке Мещерское Московской области и скрылся в лесу.

Кадры с места происшествия в подмосковной Истре. Видео © SHOT

Подозреваемый на серебристом Chevrolet Orlando пытался сбросить силовиков с хвоста. В посёлке Мещерское он собирался выпрыгнуть из машины на ходу, но врезался, включив задний ход. В итоге дверь автомобиля оторвалась от удара о столб, открыв для него последний из возможных путей отхода.

Мужчина отстреливался, ему удалось скрыться. Беглец спрыгнул с моста через речку Рожайка, после чего пропал в глубине лесополосы вдоль русла. По данным SHOT, автомобиль Chevrolet Orlando принадлежит юрлицу — производителю полиэтиленовой плёнки.