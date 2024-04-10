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10 апреля, 13:47

Появилось фото вероятного пособника террористов из "Крокуса", прячущегося в лесу

Предполагаемый пособник террористов из "Крокуса". Фото © MASH

Предполагаемый пособник террористов из "Крокуса". Фото © MASH

Появилось фото предполагаемого пособника террористов из красногорского концертного зала "Крокус сити холл", из-за которого по тревоге подняли силовиков в подмосковном Чехове. Его публикует Mash.

По сведениям журналистов, днём он скрылся от полиции в лесополосе. Силовики не исключают, что подозреваемый вооружён. Глава округа Михаил Собакин уточнил, что к его поиску в муниципалитете подключили сотрудников МВД и ФСБ. Чиновник также призвал жителей сохранять спокойствие.

В Госдуме предложили кару хуже казни для террористов из "Крокуса"
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Как стало известно Life.ru, для задержания вероятного пособника террористов из "Крокуса" в округе объявлен план "Сирена". Согласно данным полиции, беглецу 47 лет.

Андрей Бражников
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