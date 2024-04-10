Появилось фото вероятного пособника террористов из "Крокуса", прячущегося в лесу

Появилось фото предполагаемого пособника террористов из красногорского концертного зала "Крокус сити холл", из-за которого по тревоге подняли силовиков в подмосковном Чехове. Его публикует Mash .

По сведениям журналистов, днём он скрылся от полиции в лесополосе. Силовики не исключают, что подозреваемый вооружён. Глава округа Михаил Собакин уточнил, что к его поиску в муниципалитете подключили сотрудников МВД и ФСБ. Чиновник также призвал жителей сохранять спокойствие.