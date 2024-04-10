Сбежавшего сообщника террористов из "Крокуса" ищут в подмосковном лесу
SHOT: Возможный пособник террористов из "Крокуса" скрывается в лесу около Чехова
Вероятный сообщник террористической группы, которая в марте атаковала "Крокус сити холл" в Красногорске, прячется в лесном массиве в районе города Чехова в Московской области. В городском округе объявлен план "Сирена", пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, сотрудников силовых структур подняли по тревоге. Правоохранители ищут 47-летнего мужчину, которому ранее удалось сбежать. Не исключено, что при себе у него может быть оружие.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых боевиков ворвались в здание подмосковного "Крокус сити холла", где должен был пройти концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли зрительный зал и сбежали. Нападавших поймали в Брянской области, они собирались пересечь российско-украинскую границу. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 144 человека, ещё свыше 550 пострадали. По делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо исполнителей.
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