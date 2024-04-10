Сбежавшего сообщника террористов из "Крокуса" ищут в подмосковном лесу

Вероятный сообщник террористической группы, которая в марте атаковала "Крокус сити холл" в Красногорске, прячется в лесном массиве в районе города Чехова в Московской области. В городском округе объявлен план "Сирена", пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, сотрудников силовых структур подняли по тревоге. Правоохранители ищут 47-летнего мужчину, которому ранее удалось сбежать. Не исключено, что при себе у него может быть оружие.