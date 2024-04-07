Тёплый приём в Киеве и вознаграждение: Террористы из "Крокуса" раскрыли имя своего координатора
Устроившие стрельбу в "Крокусе" назвали имя своего координатора
ФСБ России обнародовало новые кадры допроса террористов, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле". Обвиняемые назвали имя своего куратора и заявили, что им готовили коридор для отхода на границе с Украиной.
Террористы из "Крокуса" заявили, что их координировал некий Сайфулло, который приказал им после преступления ехать на Украину. Видео © ФСБ РФ
Четверо исполнителей теракта на допросе заявили, что все их действия курировал некий Сайфулло. Именно он и приказал преступникам после стрельбы в концертном зале следовать в сторону Киева, а также пообещал каждому из них по миллиону рублей.
На допросе выяснилось, что на границе для преступников был подготовлен коридор для отхода. Сайфулло заявил террористам, что там их будет ждать человек, который поможет перейти границу и доехать до Киева. Машину, на которой передвигались преступники, куратор приказал сжечь.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числятся более 550 человек. К настоящему моменту по делу задержано 11 преступников, среди которых в том числе и четверо исполнителей.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что полученная от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" информация подтверждает украинский след в данном деле. По его словам, кроме Украины за терактом в "Крокусе" могут стоять США и Великобритания. Он считает, что участием в теракте Украина пытается доказать свою состоятельность, ведь для этого как раз и необходимо "в тылу проводить диверсии и террористические акты", на что также нацелены британские спецслужбы.
ФСБ РФ