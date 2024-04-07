Тёплый приём в Киеве и вознаграждение: Террористы из "Крокуса" раскрыли имя своего координатора

ФСБ России обнародовало новые кадры допроса террористов, устроивших стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле". Обвиняемые назвали имя своего куратора и заявили, что им готовили коридор для отхода на границе с Украиной.

Террористы из "Крокуса" заявили, что их координировал некий Сайфулло, который приказал им после преступления ехать на Украину. Видео © ФСБ РФ

Четверо исполнителей теракта на допросе заявили, что все их действия курировал некий Сайфулло. Именно он и приказал преступникам после стрельбы в концертном зале следовать в сторону Киева, а также пообещал каждому из них по миллиону рублей.