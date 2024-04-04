Лавров указал на очевидный украинский след в страшном теракте в "Крокусе"

Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, причастность Киева к множеству других атак на территории нашей страны ни у кого не вызывает сомнений.

"Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется СК и Генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно, <...> что не обошлось без украинского следа, тем более что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения", — подчеркнул Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.