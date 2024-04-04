Лавров указал на очевидный украинский след в страшном теракте в "Крокусе"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, причастность Киева к множеству других атак на территории нашей страны ни у кого не вызывает сомнений.
"Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется СК и Генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно, <...> что не обошлось без украинского следа, тем более что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения", — подчеркнул Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Министр считает, что Украина превратилась в настоящее террористическое государство. Последние 10 лет власти Незалежной терроризируют граждан в своей стране и за её пределами.
Напомним, 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус" в Красногорске, где должен был пройти концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу, после чего подожгли здание и скрылись в направлении российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области. Трагедия унесла жизни 144 человек, а пострадавшими числятся более 550. Уже 24 марта нападавших отправили в СИЗО. В деле есть и другие фигуранты. Так, под стражу заключили отца и двух сыновей, продавших террористам машину, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Следствие установило, что они знали о планах террористов. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов.