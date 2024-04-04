Причиной стремительного пожара в "Крокусе" могли стать горючие материалы в стенах

Материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала в "Крокус сити холле", могли способствовать быстрому распространению пожара, устроенного террористами 22 марта. Для проверки этого предположения документы и сертификаты соответствия здания сейчас активно изучаются соответствующими органами, сообщили в правоохранительных органах.

"По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами", — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.