Причиной стремительного пожара в "Крокусе" могли стать горючие материалы в стенах
ТАСС: Стены зала в "Крокусе" были отделаны горючими и токсичными материалами
"Крокус" после пожара Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала в "Крокус сити холле", могли способствовать быстрому распространению пожара, устроенного террористами 22 марта. Для проверки этого предположения документы и сертификаты соответствия здания сейчас активно изучаются соответствующими органами, сообщили в правоохранительных органах.
"По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами", — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в СК заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса. По мнению выживших, система противопожарной защиты вызывает много вопросов, поскольку огонь после поджога распространился очень быстро.
Напомним, 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус" в Красногорске, где должен был пройти концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу, после чего подожгли здание и скрылись в направлении российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области. Трагедия унесла жизни 144 человек, а пострадавшими числятся более 550. Уже 24 марта нападавших отправили в СИЗО. В деле есть и другие фигуранты. Так, под стражу заключили отца и двух сыновей, продавших террористам машину, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Следствие установило, что они знали о планах террористов. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов.